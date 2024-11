Volley D/F: PM Potenza, affiliazione con la Savino Del Bene Scandicci

La storia ultra decennale della PM Volley Potenza si arricchisce con un tassello importante. La compagine lucana, infatti, ha concluso l’affiliazione con la Savino Del Bene Scandicci, militante nel campionato di Serie A. L’accordo sugella un legame umano e professionale che consentirà numerosi vantaggi a tutti i membri del club presieduto dal presidente Michele Ligrani.

Formazione, condivisione e crescita saranno al centro del progetto, il quale prevede numerose opportunità per la PM Volley Potenza, dalla prelazione per le partite di Serie A1 ai Summer Camp. Una straordinaria occasione per arricchire l’esperienza sportiva e maturare dal punto di vista umano e sportivo, attraverso la simbiosi con una realtà ormai consolidata nella massima serie e in Europa, come dimostrano i successi in Challenge Cup e Coppa Cev nelle ultime stagioni. Da capitan Herbots ad Ana Carolina da Silva, passando per Ognjenovic e Kate Antropova: riferimenti da cui prendere spunto per le atlete della PM Volley Potenza, le quali potranno confrontarsi con giocatrici di livello internazionale.

