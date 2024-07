Volley A3/M, calendari: Gioia del Colle debutta con Lecce

Si è recentemente concluso l’evento di presentazione dei nuovi calendari di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile presso lo Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio.

L’esordio ufficiale della Joy Volley Gioia del Colle nel girone Blu della terza categoria nazionale avverrà domenica 13 ottobre con una trasferta contro l’Aurispa Lecce. Il primo incontro casalingo è previsto per il 20 ottobre, con un derby pugliese contro la BCC Tecbus Castellana Grotte, guidata dall’ex allenatore della pallavolo gioiese, Giuseppe Barbone.

Il calendario della Joy Volley proseguirà con la sfida contro la Sieco Service Ortona in trasferta il 27 ottobre, seguita da due partite consecutive al PalaCapurso contro la Rinascita Lagonegro (3 novembre) e l’Energy Time Campobasso (10 novembre). Successivamente, affronteranno la Plus Volleyball Sabaudia fuori casa il 17 novembre e la Folgore Massa Sorrento in casa il 24 novembre, prima di una pausa il 30 novembre e il 1 dicembre.

Il rush finale del girone di andata inizierà con una trasferta a Reggio Calabria l’8 dicembre, seguito dagli incontri contro la Gaia Energy Napoli in casa il 15 dicembre e l’Avimecc Modica fuori casa il 22 dicembre. La regular season terminerà il 9 marzo 2025.

Durante l’evento del Volley Mercato 2024, sono state ufficializzate anche le date della Del Monte® Coppa Italia Serie A3 (Quarti di Finale: 8 gennaio 2025; Final Four: 22-23 febbraio 2025 o Semifinali: 29 gennaio 2025 e Finale: 23 febbraio 2025) e della Del Monte® Supercoppa Serie A3 (30 marzo 2025).

«Bisogna riconoscere i meriti della società che, alla prima avventura in serie A3, è riuscita a condurre un mercato davvero di alto profilo – ha commentato l’allenatore biancorosso Sandro Passaro -. Il calendario ci pone subito dinanzi a sfide importanti che, ne sono certo, sapremo affrontare nel migliore dei modi. In un girone difficile ed equilibrato come quello Blu, sarà importante lavorare tanto e bene sin dal primo giorno di preparazione, con uno stile ben preciso fatto di umiltà e ambizione».

