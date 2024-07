Volley, Michele Miccolis eletto nel Cda di Lega Pallavolo Serie A

Nella tarda mattinata di giovedì 18 luglio 2024, in occasione del Volley Mercato a Bologna, l’Assemblea Ordinaria dei club di Lega Pallavolo Serie A ha eletto i nuovi rappresentanti del Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo.

Erano presenti in rappresentanza della CEV Aleksandar Boričić, presidente, e Renato Arena, vicepresidente, e in rappresentanza della Fipav il presidente Giuseppe Manfredi: tutti hanno augurato al Consiglio di Amministrazione un buon lavoro in vista della prossima stagione.

In scadenza di mandato è stato confermato presidente e amministratore delegato della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi. Il Consiglio della Lega Pallavolo Serie A risulta ora composto da Massimo Righi, Bruno Da Re, Stefano Fanini, Lucio Fusaro, Albino Massaccesi, Stefano Santuz, Gino Sirci, Sergio Di Meo, Fabio Mechini e Michele Miccolis.

Assente dal Consiglio di Amministrazione dal 2020 ed eletto in sostituzione di Franco Da Re, Michele Miccolis torna a rappresentare non solo la New Mater, ma anche Castellana Grotte, la Puglia e la categoria serie A3 in un organo importante per il funzionamento della pallavolo italiana.

“Sono ovviamente orgoglioso e soddisfatto dell’elezione e del percorso fatto – ha commentato il presidente Miccolis – Essere eletto in seno al Cda di Lega è testimonianza della credibilità e della fiducia che nutre, non solo la mia persona, ma tutto il movimento pallavolistico castellanese. L’auspicio è quello di lavorare in funzione della serie A3, categoria importante e di sviluppo”.

