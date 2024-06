Volley A2/F, Melendugno si rinforza con Gaia Badalamenti

Il mercato del team della Narconon Melendugno continua a ritmo serrato con l’ingaggio della giovane e talentuosa Gaia Badalamenti, classe 2002.

Proveniente da Picco Lecco, Badalamenti è una giocatrice duttile, nota per il suo eccellente servizio e abilità nei fondamentali sia di prima che di seconda linea. Nonostante la giovane età di 22 anni, ha già collezionato esperienze significative sia a livello giovanile che seniores.

Con Orago ha vinto due scudetti, uno in U14 e uno in U16, mentre il passaggio a Novara in U18 le ha permesso di competere nei campionati giovanili e di categoria. Nella stagione 2020/2021 ha conquistato la promozione in A2 con un roster composto interamente da atlete U18. Al termine del percorso giovanile, è approdata immediatamente in Serie A2.

Dopo un’ottima stagione a Soverato nel 2021/2022, ha confermato il suo talento con Futura Giovani Busto la stagione successiva. Nell’ultima annata sportiva con Picco Lecco, è stata protagonista nella prima parte di stagione, ottenendo anche il titolo di MVP contro Melendugno con 16 punti, prima di un infortunio al ginocchio che l’ha tenuta lontana dal campo da dicembre.

Con questo nuovo innesto, il team del presidente Lugibello si prepara a nuovi successi, contando sulle capacità e l’entusiasmo di Gaia Badalamenti.

