Conclusa la straordinaria stagione d’esordio in Serie B1, la Pantaleo Podio Volley Fasano si prepara per il prossimo torneo con l’immutata voglia di stupire. Primo passo ufficiale: la riconferma dello staff dirigenziale, cuore pulsante dell’organizzazione tecnica, sportiva e logistica. Non ci sono sostanziali novità nella società gialloblù, con il presidente Renzo Abete riconfermato nel suo ruolo di guida del sodalizio fasanese.

“Dopo la bellissima stagione scorsa – afferma Abete – siamo pronti a ripartire per provare a ripetere quanto di buono fatto nella nostra prima stagione di Serie B1. È stato un grande lavoro di squadra, reso possibile da tutti i nostri collaboratori, fondamentali nell’organizzazione logistica del campionato, viste le trasferte complicate. Nei prossimi giorni ridefiniremo il quadro dei dirigenti per la prossima stagione per poi avviare subito la macchina organizzativa. Sono contento per l’obiettivo raggiunto ma dispiaciuto per non aver centrato il salto di categoria che i play-off promozione hanno evidenziato essere alla nostra portata. Grazie al nostro straordinario staff tecnico e medico e a tutte le atlete per la loro diligenza e professionalità. Ora è tempo di guardare avanti, ripartendo dal buon lavoro fatto fino ad oggi”.

Riconfermata anche la seconda carica societaria con il vice presidente Alessandro D’Erchia che ancora una volta affiancherà Abete nel ruolo di coordinatore generale della macchina sportiva ed economica. “Sono soddisfatto del lavoro svolto in questi anni e nella scorsa stagione – afferma il vicepresidente – collaborare con amici come Renzo Abete e Micaela Cofano è facile e stimolante, vista l’intesa e il grande rispetto dei ruoli che vige in questa società. Questo è un ingrediente fondamentale per il raggiungimento di grandi successi come quelli ottenuti finora”.

La direzione sportiva resta saldamente nelle mani di Micaela Cofano, già al lavoro per costruire il nuovo roster. “Stiamo già costruendo la squadra che difenderà la nostra maglia anche la prossima stagione – afferma il ds fasanese – mancano alcuni tasselli, ma nelle prossime settimane presenteremo il nuovo roster. Sono felice della scorsa stagione e questo nuovo anno in Serie B1 ci aiuterà a strutturarci meglio per tentare la scalata in Serie A2”.

