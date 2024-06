Volley, Prisma Taranto: Corsano tra Italia in VNL e prospettive olimpiche

Corsano, ex azzurro e profondo conoscitore del volley internazionale, esamina il percorso dell’Italia e dei giocatori del roster Gioiella Prisma impegnati nella VNL, con uno sguardo verso le Olimpiadi di agosto

Mirko Corsano, leggenda del volley italiano, ha condiviso la sua analisi sulla performance dell’Italia nella fase iniziale della VNL. “Direi che l’inizio della VNL è stato molto positivo per la nostra nazionale, raggiungendo il primo obiettivo stagionale: la qualificazione per le Olimpiadi”.

Valutazione dei giocatori della Gioiella Prisma.

Corsano ha poi commentato le prestazioni dei nuovi acquisti della Gioiella Prisma nelle rispettive nazionali: “Ho sentito recentemente i nostri giocatori, Jan Zimmermann, Roamy Alonso, Wout D’Heer, Brodie Hofer, e stanno bene fisicamente, lavorando a un alto livello per essere protagonisti anche a livello internazionale. Sono sicuro che l’esperienza accumulata tornerà utile anche per il campionato con noi”.

Previsioni per le Olimpiadi.

Sui Giochi Olimpici, Corsano ha dichiarato: “Le squadre favorite restano le solite, già protagoniste nei recenti tornei internazionali: Italia, Stati Uniti, Polonia, Francia, che gioca in casa, e il Brasile per tradizione. Tuttavia, ci potrebbe sempre essere una sorpresa… saranno dei Giochi davvero interessanti.”

La carriera di Mirko Corsano

Nato a Casarano il 28 ottobre 1973 e cresciuto a Ugento, Corsano ha avuto una lunga carriera come giocatore, militando in squadre di primo piano come Modena, Milano, Macerata e Roma, vincendo numerosi titoli tra cui tre scudetti, una Champions League e tre Coppe CEV. Con oltre 200 presenze in nazionale, ha conquistato un Mondiale nel 1998, tre Europei e un bronzo olimpico a Sydney 2000. È stato nominato miglior libero agli Europei del 2005 e alle Olimpiadi di Pechino 2008.

Dal 2013-14 Corsano ha intrapreso la carriera tecnica, vincendo una Coppa di Polonia come assistant coach e servendo come secondo della nazionale italiana. Dal 2020 è dirigente e direttore sportivo, prima alla Virtus Tricase e all’Aurispa Alessano Lecce, poi alla Prisma Taranto, dove ha ottenuto la prima storica salvezza in Superlega. Dopo una pausa, è tornato come direttore sportivo per la stagione 23-24 e continuerà a ricoprire questo ruolo anche per il campionato 24-25.

Corsano si conferma così una figura centrale nel panorama del volley italiano, portando la sua esperienza e competenza al servizio del club ionico e della nazionale.

