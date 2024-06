Volley A3/M, Gabriele Maletto nuovo acquisto dell’Aurispa Lecce

Ufficiale: Gabriele Maletto è un nuovo giocatore di Aurispa DelCar Lecce. Il centrale, proveniente dalla Virtus Fano, è reduce dalla trionfale promozione in Serie A2.

Maletto, classe ’99 e alto 202 cm, ha iniziato la sua carriera esordendo in Serie C e B con il Parella Torino, squadra della sua città natale. Successivamente, ha fatto il salto in A2 con il Club Italia Roma e in A3 con Civitanova nella stagione 2019/20. L’anno seguente ha giocato per la ViviBanca Torino in A3 e negli ultimi due anni ha militato nelle fila di Fano, culminando nella vittoriosa stagione appena conclusa.

Il roster a disposizione di coach Tonino Cavalera per la prossima stagione comincia a prendere forma, grazie al lavoro del direttore sportivo Antonio Scarascia che, tra riconferme e nuovi innesti, sta costruendo una squadra sempre più competitiva.

Oltre alle riconferme di Deserio, Mazzone e Ferrini, si aggiungono le novità dei palleggiatori Giani e D’Alba e, infine, l’ultimo arrivo nel Salento di Gabriele Maletto.

