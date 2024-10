Volley A/M, Prisma Taranto riapre la campagna abbonamenti

Dopo l’enorme successo registrato sia nelle sottoscrizioni degli abbonamenti che durante la prima giornata di campionato, la Gioiella Prisma Taranto Volley annuncia la riapertura della campagna abbonamenti “FORZA SETTE”. A partire dalle 12.00 di giovedì 3 ottobre e fino al 12 ottobre sarà possibile acquistare gli abbonamenti al costo di 164 euro. con l’aggiunta di 3 euro per la prevendita.

Per i giovani tra i 9 e i 18 anni è prevista la tariffa ridotta di 91 euro, sempre con un supplemento di 3 euro per la prevendita.

La società, attraverso una nota, invita tutti i tifosi a cogliere l’occasione per vivere una stagione entusiasmante e sostenere la squadra in ogni partita. Il supporto dei sostenitori sarà determinante per raggiungere nuovi traguardi.

Per maggiori informazioni e per l’acquisto, è possibile visitare il sito ufficiale, www.etes.it, o recarsi presso i punti vendita autorizzati.

