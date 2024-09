Volley A3/M, a Gioia del Colle l’amichevole con Castellana Grotte

La Joy Volley Gioia del Colle continua a inviare segnali positivi in vista del debutto nel campionato di pallavolo maschile Serie A3 Credem Banca, fissato per il 13 ottobre. Al termine di un’altra settimana di lavoro intenso, capitan Mariano e i suoi compagni, tra sessioni al PalaCapurso e in palestra, hanno ottenuto una netta vittoria contro la BCC Tecbus Castellana Grotte (0-4). I parziali del match amichevole sono stati: 20-25, 22-25, 8-25, 13-15.

Di fronte a oltre sessanta tifosi gioiesi giunti al PalaGrotte per sostenere la squadra in un test dal sapore di derby, i ragazzi allenati da Sandro Passaro hanno mostrato una prestazione solida, dimostrando di compiere costanti progressi nella costruzione del gioco. Questa vittoria porta ulteriore entusiasmo e fiducia nel gruppo, a pochi giorni dall’inizio della stagione.

“Nonostante i carichi di lavoro siano elevati, abbiamo disputato una prova convincente contro una squadra di valore come la BCC Tecbus, pur priva di alcuni giocatori chiave – ha dichiarato il centrale biancorosso Fabrizio Garofolo -. C’è ancora del lavoro da fare per eliminare piccole incertezze, ma il sostegno dei nostri tifosi è stato incredibile. Ci hanno incitato dall’inizio alla fine. Giocare davanti a loro è un’emozione che ci spinge a dare sempre il massimo, sia in allenamento che in partita”, ha concluso Garofolo.

