Voga: squadra femminile LNI Taranto vince gli Assoluti di Termoli

Una domenica da incorniciare, quella del 15 settembre, per la squadra femminile di canottaggio a sedile fisso lance a 10 remi della Lega Navale Italiana che nelle acque del porto turistico Marina di San Pietro a Termoli hanno vinto il Campionato Italiano Assoluto.

L’equipaggio della LNI sez. di Taranto ha prevalso per un secondo e un decimo sul Palio di Taranto A, terza la Lni di Molfetta. “Si vince per un secondo, si perde per un secondo“, queste le prime parole dopo la vittoria di Flavio Musolino, presidente della LNI sez. Taranto: “Per quella piccola e infinitesimale frazione di tempo si provano gioie o delusioni. Quei 7 minuti e poco più dell’ultima manche sono stati i più intensi e i più lunghi da quando sono presidente alla Lega Navale . A fine gara ho visto sul viso delle rematrici le lacrime di gioia miste a fatica e sudore per questo successo che è la giusta ricompensa del lavoro di un anno per un gruppo vincente di donne e di atlete timonato dal prof. Boscaino“.

Proprio lo storico timoniere Luciano Boscaino commenta la riconferma del successo conquistato anche nel 2023: “Non è difficile accendere una luce, lo è tenerla accesa. Le altre squadre ti studiano, a volte cercano di imitarti e restare competitivi ai vertici assoluti diventa di gara in gara sempre più difficile. Le difficoltà che abbiamo affrontato hanno riguardato le varie manche della gara affrontate con barche diverse a volte più leggere altre più pesanti, questo aspetto è importante perchè falsa i tempi. Tra l’altro a causa del salto di una boa nel percorso siamo stati costretti ad affrontare tre manche, invece, delle due abituali. Si può comprendere bene quale sia stato lo sforzo fisico, più di quello tecnico, delle nostre atlete, nella gara di Termoli. Sono davvero felice per loro e per questa splendida vittoria“.

Sulla stessa lunghezza d’onda del prof. Boscaino anche Mina Pulpo, team manager e atleta della squadra della LNI: “Sono orgogliosa dell’ennesimo traguardo raggiunto insieme alle mie colleghe di barca. Questa è la vittoria più importante di tutto l’anno agonistico ed abbiamo dimostrato, ancora una volta, che siamo squadra. Personalmente posso dire di avere gareggiato e dato il massimo per me stessa e per le mie compagne di voga, sia quelle che hanno remato sia coloro che hanno sostenuto da terra e da casa il nostro team perché la squadra non è solo quella che gareggia quel giorno in quella determinata gara. Un ringraziamento a tutta la squadra, al timoniere e al presidente Flavio Musolino che ci hanno sostenuto e hanno creduto in noi“.

Nella gara di Termoli era presente anche la squadra maschile della LNI sez. Taranto che è giunta al quarto posto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author