Settimo trofeo “boxe sotto le stelle”, trionfa Giacomo Gioioso

Il ventiduenne Giacomo Gioioso, con la sua 23ma vittoria su 38 match della carriera dilettantistica, si aggiudica come miglior pugile il Settimo Trofeo “Boxe Sotto le Stelle” tenutosi a Castellaneta, nel Tarantino. “Come Quero-Chiloiro Taranto, società campione d’Italia in carica del pugilato, abbiamo avuto l’onore e l’orgoglio di portare i valori di vita della nobile arte sportiva, nella piazza castellanetana che rievoca la drammatica pagina dei 34 morti delle vittime del palazzo crollato in via Verdi nel 1985” commenta Cataldo Quero, responsabile tecnico della Quero-Chiloiro. La società rossoblù ha organizzato a Castellaneta la settima edizione in dieci anni del Trofeo “Boxe Sotto le Stelle”, con il sottotitolo di The final Showdown, dall’inglese letterale “La resa dei conti”.

Si è trattato infatti di una riunione dilettantistica interregionale tenutasi come prosecuzione dell’edizione di luglio del Trofeo “Boxe Sotto le Stelle”, che è stata ospitata dal Comune castellanetano nella sua Marina.

L’evento è stato inserito nel cartellone estivo del Comune della provincia di Taranto, rappresentato sul ring dal sindaco Gianni Di Pippa, dall’assessore comunale a Cultura, Turismo e Spettacolo Anna Molfetta, e dal consigliere comunale delegato allo Sport Agostino De Bellis.

Sono questi i risultati del Settimo Trofeo “Boxe Sotto le Stelle” da parte degli atleti della Quero-Chiloiro Taranto, che hanno affrontato avversari in rappresentanza di dieci società sportive di Puglia e Basilicata in una forma non perfetta, a causa del precedente stop di tre settimane, onorando l’impegno comunque dando il massimo della propria boxe. La vetrina del Trofeo va al suo vincitore, l’Elite 71 kg Giacomo Gioioso, che ha superato Dario Scognamiglio della K Sport Academy Triggiano.

“Il nostro atleta – commenta il tecnico Cataldo Quero – si è imposto onorando le consegne tattiche della vigilia, improntate su un’azione più ragionata, specificata nelle azioni individuali da attualizzare, rispetto al classico agonismo senza risparmio e ficcante del bravissimo Gioioso. Una scelta impostata sulla crescita, che è stata messa in porto”. A seguire gli altri successi di marca Quero-Chiloiro: Alessandro Donvito (Elite 75 kg) su Lorenzo Nuzzo (K Sport Academy Triggiano), senza caschetto Carlo Taricone (Elite II Serie 60 Kg) per intervento medico alla prima ripresa su Marco Lecci (Alex Boxe Tricase), lo Junior 57 kg Felice Di Cuia su Emidio Di Gioia (Blackcorner Boxe Team Carrescia Policoro). Pareggio, invece, negli Junior 75 kg, di Salvatore Pugliese con Luca Pepe della K Sport Triggiano.

Queste le sconfitte da parte degli atleti della Quero-Chiloiro: Nicola Cesarano (Junior 66 kg) dallo Youth Michele Merra della Uppercut Boxing Club Trani, dello Junior 48 kg Vincenzo Carparelli con Franco Antonazzo (Terra d’Otranto Matino), dello Junior 66 kg Francesco Boccasini da Antonio Gobbo (Lionetti Barletta).

Ad aprire la serata del Settimo Trofeo “Boxe Sotto le Stelle” erano stati due match di Sparring-Io. Sul ring, per la disciplina che è la nuova frontiera della boxe con incontri “light”, gli Allievi tarantini Salvatore Vitiello e Samuele Del Gaudio, che hanno rispettivamente battuto Ivan Nuccio e pareggiato con Joele Pizzolante, dell’Alex Boxe Tricase. Entrambi gli atleti della Quero-Chiloiro, Vitiello e Del Gaudio, si stanno preparando per il Trofeo nazionale Coni, in programma a Catania dal 3 al 6 ottobre, quando rappresenteranno la Puglia.

