Virtus Francavilla, verso il Latina con il rebus infortuni

FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla guarda all’impegno di domenica contro il Latina. Per Alberto Villa c’è da sciogliere il nodo legato agli infortunati: da Biondi e Ingrosso (da valutare le loro condizioni, usciti malconci dal derby con il Monopoli), passando per Molnar e Polidori. La buona notizia, invece, è il rientro tra gli arruolabili di Di Marco. La marcia di avvicinamento in casa biancazzurra.

