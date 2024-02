Serie B: Bari, senza Vicari Iachini deve ripensare la difesa

Meno 3 dai playoff, più 4 dai playout. La ventisettesima giornata del campionato di Serie B ha restituito una classifica che si è accorciata dalla settima alla sedicesima posizione, staccate adesso solamente di sette punti. Il Bari, dopo la seconda sconfitta consecutiva, è rimasto a 33 punti in classifica, tre in meno di Cittadella e Modena, che occupano a braccetto la settima piazza con 36 punti. I biancorossi sono stati raggiunti dal Cosenza, che ha pareggiato sul campo della capolista Parma e sono adesso a +1 da Sudtirol a Reggiana, che hanno pareggiato il loro scontro diretto. Il turno ha restituito l’exploit della Ternana, che ha espugnato il campo del Palermo portandosi al sedicesimo punto con 29 punti, a -4 dalla squadra di Iachini. Esce ridimensionato lo Spezia, prossimo avversario, sconfitto in casa dalla Feralpisalò, salita a sua volta a quota 24 punti in classifica. Contro i liguri il Bari dovrà fare a meno di Francesco Vicari, diffidato e ammonito nella gara di Catanzaro. Questo costringe Iachini a pensare al sistema di gioco, che avrebbe tre centrali di ruolo, tutti utilizzati in un eventuale 3-5-2. Da non escludere neanche l’arretramento di Pucino, che ha giocato come esterno in Calabria e da braccetto con mister Marino nelle partite in cui il Bari ha utilizzato la difesa a tre. Il giudice sportivo ha inoltre multato la società di De Laurentiis di duemila euro per lancio di petardi da parte della tifoseria nella gara giocata martedì.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author