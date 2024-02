Virtus Francavilla, Branduani: “Crediamo nella salvezza, qui ho ritrovato la voglia di giocare”

Paolo Branduani, portiere della Virtus Francavilla, è stato ospite negli studi di Antenna Sud in occasione dell’ultima puntata di Passione Biancazzurra (in onda ogni mercoledì alle 21 sul canale 92). L’estremo difensore classe ’89 ha parlato della missione salvezza del club biancazzurro, commentando anche il derby pareggiato con il Monopoli

L’ARRIVO A FRANCAVILLA – Il direttore Lauriola ha speso parole al miele per me, mi sono sentito fin da subito in dovere di ricambiare la fiducia sul campo. Per ora la mia esperienza sta andando bene, ma bisogna continuare così. Voglio aiutare la squadra a raccogliere qualche punto in più. La Virtus mi ha regalato la voglia di giocare, cosa che a Crotone avevo invece perso. Dopo il playoff perso con il Foggia sono state prese delle decisioni che da professionista quale sono ho accettato. Sono tornato a sorridere, dopo mesi di tribuna e panchine. Esordire con questa maglia allo Scida è stato se non altro particolare. Ho giocato contro dei ragazzi con cui fino a tre giorni prima condividevo lo spogliatoio. Sicuramente ero emozionato, ma sono felice di aver parato bene. Gli applausi dei tifosi del Crotone li ho apprezzati tanto.

L’OBIETTIVO SALVEZZA – Credo nella salvezza, ci crediamo tutti. Lavoriamo ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. Sicuramente ho trovato una squadra viva ed un gruppo sano. Un qualcosa che difficilmente si trova a questi livelli. Questa società non fa mancare nulla ai propri giocatori. La scalata verso il mantenimento della categoria è difficile, ma il punto raccolto con il Monopoli dobbiamo considerarlo come un mattoncino che ci tornerà utile. Il presidente è venuto a parlaci. È stato duro, ma nel giusto. Lunedì penso si sia vista una squadra vogliosa e aggressiva. È da lì che si deve ripartire. La solidità difensiva è figlia del lavoro di tutta la squadra, parte dal lavoro degli attaccanti. Io dal campo la fame l’ho percepita, bisogna continuare così. Rispetto al Sorrento c’è stato a mio avviso un grosso miglioramento.

SUL RIGORE NON CONCESSO CONTRO IL MONOPOLI – Il calcio è fatto di episodi. Contro il Monopoli ci è stato negato un rigore a dir poco netto allo scadere. Incredibile come l’arbitro, che era vicinissimo, abbia deciso di fischiare una punizione e non un rigore.

VERSO LA SFIDA AL LATINA – Mi aspetto una battaglia, niente più e niente meno. Da qui alla fine dobbiamo affrontare tutti con questo spirito. Con il Monopoli c’è stata una prima scintilla, dobbiamo continuare così.

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA INTEGRALE

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author