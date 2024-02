Picerno e Monopoli in campo per riscattare le ultime due gare

Il Monopoli alla ricerca del gol dei suoi attaccanti, il Picerno che si mangia le mani per come sono andate le ultime due gare, con la squadra di Longo che poteva avere cinque punti in più rispetto agli attuali 50 che rappresentano comunque un bottino già rassicurante per l’ultima parte di stagione. La sfida del Curcio di domenica prossima è tra due “deluse” rispetto agli ultimi due turni di campionato, che hanno portato ad entrambe un solo punto. Il Monopoli lo ha conquistato sul campo della Virtus Francavilla, dove ha pareggiato 0-0 al termine di un match che lo ha visto attaccare nel primo tempo e quasi accontentarsi del pari nella ripresa. La squadra di Taurino aveva perso incredibilmente contro il Latina la settimana prima una partita in cui aveva costruito almeno 4-5 palle gol nitide ed è stata punita dall’unica azione pericolosa degli avversari. Di fronte ci sarà un Picerno che è reduce dal 2-2 sul campo del Messina. Un risultato tutto sommato giusto per come è andato il secondo tempo, ma per cui i rossoblù possono recriminare a causa di un primo tempo in nessuno avrebbe avuto da ridire se il risultato fosse stato 0-4, con Fumagalli assoluto protagonista. La settimana prima Murano e compagni erano stati battuti dal Benevento in un incontro rocambolesco: avanti 1-0 il Picerno ha subito due gol in altrettanti minuti che hanno ribaltato la situazione. Adesso la gara del Curcio, che serve alla squadra di Taurino per provare ad avvicinarsi alla Turris e al Picerno per tentare di riprendersi il secondo posto e non essere inghiottito nella bagarre che arriva alla settima posizione. Una sfida tra deluse che potrà rilanciare le ambizioni di una delle due.

