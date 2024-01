Virtus Francavilla, ufficiale: Lauriola nuovo diesse

È ufficiale, Matteo Lauriola è il nuovo direttore sportivo della Virtus Francavilla. L’esperto classe 1965, nativo di Manfredonia, ha iniziato il suo percorso da dirigente nella società sipontina. Nel corso della carriera ha ricoperto il ruolo di responsabile scouting prima nel settore giovanile del Torino, successivamente per Lecce e Napoli. Nella stagione 2017/2018 ha ricoperto l’incarico di diesse al Carpi, in Serie B, e nel 2022 del Foggia in C.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp