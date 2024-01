Brindisi, ufficiale: preso Luca Falbo

Brindisi molto attivo sul mercato. Il club biancazzurro ha ufficializzato l’ingaggio, in prestito dall’Avellino, di Luca Falbo, terzino sinistro classe 2000. Nella prima parte della stagione, con gli irpini ha collezionato 8 presenze. Nato a Chivasso, cresciuto nei settori giovanili di Roma e Lazio, per Falbo si tratta di un ritorno in Puglia: nel campionato scorso ha indossato la maglia del Monopoli totalizzando 24 presenze e 3 reti. Per lui, esperienza in C anche con la Viterbese (19 partite).

