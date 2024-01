Brindisi, ecco Calderoni. Salutano Fall e Nicolao

Il Brindisi ha annunciato di aver acquisito in modo definitivo Marco Calderoni, difensore classe 1989 che ha giocato per squadre come Piacenza, Ascoli, Bari, Grosseto, Latina, Chievo, Novara, Lecce, Vicenza e Fermana nel corso della sua carriera. Con oltre 300 partite tra i professionisti, si è legato al club biancazzurro fino al 30 giugno 2024 con la possibilità di prolungare il contratto fino al 2025. Inoltre, il Brindisi ha ufficializzato la cessione di Giuseppe Nicolao alla Turris e la risoluzione con Fall.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp