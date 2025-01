Virtus Francavilla: ufficiale l’arrivo di Marko Maletic

La Virtus Francavilla ha annunciato l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante bosniaco Marko Maletic, classe 1993, con un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2026.

Maletic, attaccante possente e di esperienza internazionale, ha collezionato oltre 280 presenze in campionati di Bosnia, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Slovenia e Svizzera. In Italia, ha giocato con Renate in Serie C nella stagione 2023/2024, oltre a Cjarlins Muzane, Nocerina e Nardò in Serie D, dove ha militato nella prima parte di questa stagione.

Il giocatore è già a disposizione dell’allenatore Antonio Rogazzo per la gara di domenica contro l’Ischia.

