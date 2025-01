Verso Giugliano-Cerignola: le possibili scelte di Bertotto e Raffaele

Nemmeno il tempo di rifiatare, che l’Audace Cerignola torna subito in campo. Questa sera, i ragazzi di Raffaele aprono la 23esima giornata e se la vedranno in quel di Giugliano per una sfida davvero importante per restare ancorata alle posizioni di testa della classifica. Giugliano-Cerignola, dalle ore 20:30 la potrete seguire su antennasud.com, grazie alla diretta testuale del match.

QUI GIUGLIANO – Porte girevoli per la squadra di Bertotto con le assenze di De Rose per squalifica e la cessione di Ciuferri, ecco gli arrivi di Del Sole e Anacoura. Questa sera, il Giugliano, nel consueto 4-3-3, dovrebbe scendere in campo con Russo in porta. Difesa guidata dalla coppia Minelli-Caldore, mentre Solcia e Oyewale saranno i due terzini. In mezzo al campo, Genovese dovrebbe prendere il posto di De Rosa squalificato. Confermati Coleghin e Peluso. In avanti, Njambè pronto a rimpiazzare il partente Ciuferri con Padula e D’Agostino pronti a completare il tridente.

QUI AUDACE CERIGNOLA – Raffaele ritrova Paolucci per squalifica ma perde per un turno Tascone per lo stesso motivo. Gialloblù che hanno giocato solamente quattro giorni fa e da questo punto di vista ci sono delle valutazioni per l’undici da mandare in campo. In ogni caso, Raffaele si affiderà nuovamente al 3-5-2 con Saracco tra i pali. Difesa guidata da Coccia, Martinelli e Visentin. In mezzo al campo, Paolucci pronto a rientrare e a rimpiazzare proprio Tascone. Capomaggio e Romano completeranno il pacchetto. Sugli esterni pronti gli straordinari per Coccia e Russo. In avanti, invece, Achik dovrebbe affiancare Salvemini nel tandem offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Giugliano (4-3-3): Russo, Oyewale, Caldore, Minelli, Solcia, Genovese, Celeghin, Peluso, Njambè, Padula, D’Agostino. Allenatore: Bertotto

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco, Visentin, Martinelli, Romano, Coccia, Ruggiero, Paolucci, Capomaggio, Russo Salvemini, Achik. Allenatore: Raffaele

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author