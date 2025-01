Verso Bari-Brescia, Longo: “Siamo in emergenza in attacco. Lasagna out per diverse partite”

Sarà un Bari spuntato quello che domani pomeriggio sarà di fronte al Brescia al San Nicola. Longo recupera Favilli ma perde Lasagna e Novakovich, oltre a Vicari che non sarà a disposizione. “Siamo in totale emergenza”, ha affermato il tecnico durante la conferenza stampa. “Abbiamo provato a muoverci sul mercato per trovare una punta prima della sfida con il Brescia, ma non siamo riusciti a rispettare i tempi. Favilli è disponibile, ma non ha i novanta minuti nelle gambe, quindi dovremo adattare qualcuno. Inoltre, non avremo nemmeno Vicari”.

Parlando del Brescia, Longo ha aggiunto: “Conosciamo le squadre allenate da Bisoli, sarà una partita molto difficile. Dovremo lavorare bene per trovare le contromisure giuste”.

La situazione infortuni del Bari non migliora. Longo ha spiegato: “Sul fronte offensivo siamo davvero in difficoltà. Abbiamo perso Novakovich per un periodo prolungato e anche Lasagna dovrà stare fermo per diverse partite a causa di un problema muscolare confermato. Favilli è a disposizione, ma torna in gruppo dopo quasi un mese. Stiamo testando diverse opzioni e cercheremo di schierare la formazione più adatta. Purtroppo, anche Vicari sarà assente, e nei prossimi giorni valuteremo le sue condizioni”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author