Virtus Francavilla, tre finali sulla scia dell’impresa col Catania

FRANCAVILLA F.NA – È un percorso sulle montagne russe quello della Virtus Francavilla. Un passo avanti contro il Monterosi due settimane fa; poi quello indietro con il Brindisi del weekend successivo e il ritorno ai tre punti contro il Catania dopo l’ennesima prestazione di alto livello in casa che fa aumentare i rimpianti di Alberto Villa.

Virtus Francavilla che, dunque, torna ad aggiornare i conti riguardanti la tabella di marcia verso i playout. Finisse così il campionato, lo spareggio per la permanenza tra i professionisti si giocherebbe contro la Turris, travolta dall’Avellino nel segno dell’ex biancazzurro Patierno. Come un cerchio che si chiude. Ma la verità è che i biancazzurri in questo momento non possono permettersi calcoli. Altre tre sfide attendono Artistico e compagni, tre finali da vincere a ogni costo. E, a proposito di ogni costo, Villa – osannato dalla Curva al triplice fischio – ha svelato: “I tifosi sanno quanto tengo alla salvezza, se la Virtus è in C c’è anche un pezzo di storia che abbiamo scritto insieme anni fa”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author