FRANCAVILLA F.NA – È arrivato l’annuncio di Sergio Yakubiv, difensore classe 2002 che andrà a rinforzare la batteria di centrali a disposizione di Antonio Calabro. La Virtus Francavilla, però, prima di poter schierare l’italo-ucraino dovrà attendere: contro il Foggia, infatti, non ci sarà perché costretto a scontare un turno di squalifica. È arrivato in città anche Davide De Marino, in prestito dalla Juventus: può fare il braccetto nella difesa a tre oppure il laterale a tutta fascia. Procedono spediti, intanto, i lavori di sfoltimento della rosa con i calciatori in esubero: dopo Miceli alla Turris e Perez al Messina, saluta anche Francesco Giorno: praticamente definito l’accordo con il Piacenza per la sua cessione. A questo punto resta in uscita il solo Mastropietro: il calciatore ha già rifiutato le proposte provenienti da Giugliano e Messina, il suo desiderio è quello di cambiare girone e provare un’esperienza nel centro-nord Italia. Si chiude qui, a meno di clamorosi e al momento non previsti colpi di scena, la porta girevole della Virtus Francavilla in questa settimana: la testa, ora, è già tutta per il Foggia, prossimo avversario alla Nuovarredo Arena sabato pomeriggio.

