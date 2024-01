Virtus Francavilla, per il centrocampo piace l’ex Frosinone Mirko Gori

La Virtus Francavilla ha messo nel mirino Mirko Gori per rinforzare il proprio centrocampo. Il classe ’93, attualmente in forza alla Triestina, pare sia stato individuato come il profilo ideale per la linea mediana di mister Occhiuzzi. Nel corso di questa stagione non è praticamente mai sceso in campo, mentre lo scorso anno ha collezionato 31 presenze fra Campionato e Coppa nel girone settentrionale. Un colpo che la Virtus contava di mettere a segno entro questa settimana, ma la trattativa sembra stia andando per le lunghe. Il calciatore, infatti, pare non sia troppo convinto della destinazione, ed in più bisognerà battere la concorrenza del Novara (a cui è stato soffiato Gasbarro).

Gori vanta in carriera oltre 150 presenze in Serie B e 38 in Serie A: tutte raccolte con addosso la maglia del Frosinone, club di cui è stato bandiera fino al gennaio 2022, periodo in cui si è trasferito all’Alessandria. Un profilo di esperienza, dunque, che la Virtus Francavilla spera di aggiudicarsi in questa finestra di calciomercato

