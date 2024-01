Sarà Matteo Lauriola il nuovo direttore sportivo della Virtus Francavilla

Matteo Lauriola è il nuovo direttore sportivo della Virtus Francavilla. Come vi avevamo anticipato nel pomeriggio, la società biancazzurra aveva avviato una serie di riflessioni in merito alla figura del direttore sportivo: Angelo Antonazzo non ricoprirà più il ruolo di uomo-mercato degli imperiali, ma la decisione del presidente Antonio Magrì è stata quella di affidarsi a un profilo di esperienza. E così spazio all’ex Foggia, 58enne nativo di Manfredonia, con un passato anche da direttore sportivo del Carpi e responsabile scouting di Napoli, Lecce e Torino.

Nel pomeriggio di oggi è andato in scena l’incontro tra i vertici societari del Francavilla e il dirigente, deciso a intraprendere una nuova fase della sua carriera in Puglia. A lui, dunque, il compito di impostare il mercato di gennaio: necessari interventi per potenziare una rosa che avrà il dovere, nella seconda parte di stagione, di cambiare passo e centrare l’obiettivo salvezza. Dopo il cambio in panchina, con Occhiuzzi al posto di Villa, si cambia anche in dirigenza: è cominciata l’era Lauriola.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp