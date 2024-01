Monopoli, in arrivo Vitale dalla Sampdoria

Il Monopoli è ad un passo da un 2004 di esperienza. Secondo quanto raccolto da Antenna Sud, il ds Marcello Chiricallo starebbe per chiudere l’accordo con Mattia Vitale, centrocampista di proprietà della Sampdoria, nella prima parte della stagione in forza al Cerignola. Lo scorso anno Vitale è stato tra i principali protagonisti della promozione del Catania in C.

