Taranto, ufficiale: Pietro Cianci ceduto al Catania

Pietro Cianci è un nuovo calciatore del Catania. A ufficializzare il trasferimento è stato il club rossoblu con una nota: “La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Catania FC per la cessione a titolo definitivo del calciatore Pietro Cianci. Il club rossoblù ringrazia Pietro per l’impegno profuso in questi mesi in riva allo Ionio e gli augura le migliori fortune personali e per il proseguo della sua carriera professionale”.

Il 27enne attaccante barese ha già sostenuto il suo primo allenamento alle pendici dell’Etna, agli ordini di Cristiano Lucarelli. Cianci lascia il Taranto dopo aver collezionato, nella prima parte di questa stagione, 18 presenze condite da 4 reti e 2 assist. L’ex rossoblu debutterà in maglia rossazzurra sabato 13 gennaio affrontando il Brindisi, squadra a cui ha segnato la sua ultima rete di questo campionato.

