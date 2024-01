Gallipoli, Fruci: “Non siamo una squadra da ultimo posto, tornare al Bianco ci aiuterà”

Primo successo interno per il Gallipoli di mister Cavallaro, che ora pare abbia ingranato la marcia giusta. Le vittorie messe a segno contro Angri e Santa Maria Cilento, intervallate dal comprensibile ko interno con il Martina, hanno permesso al Gallo di portare a casa ben sei punti in tre turni. Una media di due punti a giornata che i giallorossi non avevano ancora conosciuto nel corso di questa stagione, ma che potrebbe essere ribadita e migliorata domenica prossima a Fasano.

Al termine del match vinto contro la Polisportiva Santa Maria, il difensore giallorosso Daniele Fruci ha parlato così ai nostri microfoni: “Era importante iniziare l’anno con un risultato importante. Nel periodo natalizio abbiamo fatto gruppo, ci siamo coesi come è giusto che si faccia in questi casi. Non siamo una squadra da ultimo posto, vogliamo dimostrarlo. Spero che questo successo ci aiuti a farlo. Tornare a giocare al Bianco, in casa nostra, ci aiuterà di sicuro. Tornare lì ci permetterà di dare qualcosina in più, ne sono certo”.

