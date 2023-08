Virtus Francavilla, movimenti in uscita: in quattro pronti a salutare

FRANCAVILLA F.NA – Sono giorni caldi in casa Virtus Francavilla e non solo per il mercato in entrata. Negli obiettivi del direttore sportivo Antonazzo, infatti, c’è il desiderio di completare la rivoluzione estiva con la cessione di altri calciatori non ritenuti centrali nel progetto. Sergio Yakubiv è uno di questi, ma al momento non sono pervenute offerte ufficiali. Si delinea, invece, il futuro di altri esuberi: Enyan, ad esempio, potrebbe finire già nelle prossime ore alla Recanatese, mentre Ekuban sarebbe a un passo dalla Pro Sesto. Pronto a salutare anche un acquisto dell’estate: il terzino Marocco viaggia verso la Clodiense, mentre Ejesi è finito nel mirino del Portogruaro. Resta in standby la posizione di Leonardo Perez: diverse società interessate all’attaccante mesagnese, che però al momento non sembra intenzionato a fare le valigia.

