Cerignola, domani test amichevole contro il Molfetta al “Monterisi”

CERIGNOLA – Il Cerignola scalda i motori in vista del campionato, che comincerà sabato 2 settembre quando alle 20:45 al “Monterisi” arriverà il Messina. Sempre nell’impianto di via Napoli, nella giornata di domani ci sarà un allenamento congiunto contro il Molfetta (formazione al momento militante in Eccellenza Pugliese ma in attesa di un possibile ripescaggio in Serie D), uno degli ultimi test amichevoli prima dell’esordio ufficiale. Calcio d’inizio alle ore 17:30 ed ingresso gratuito sugli spalti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp