Giochi del Mediterraneo: comitato visita Valentino Village

Nuovi sviluppi per l’individuazione del “Villaggio Mediterraneo” destinato a ospitare gli atleti dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Su invito della società Bluserena spa che gestisce il grande villaggio turistico di Castellaneta Marina, il direttore generale del Comitato Organizzatore, Elio Sannicandro, accompagnato dal responsabile per la logistica e i trasporti Luca Tagliente, e la coordinatrice per gli aspetti sportivi Elena D’arcangelo, ha compiuto un sopralluogo presso le strutture del Villaggio turistico comprendente Valentino Village, Canapé, Alborea e Calidria.

Il villaggio turistico, “già indicato – è detto in una nota – nel dossier di candidatura di Taranto come possibile sede del Villaggio Mediterraneo per i Giochi del 2026, risulta particolarmente accogliente per ospitare il gran numero di atleti partecipanti con un altissimo livello dal punto di vista ricettivo ed è inoltre situato in una localizzazione particolarmente suggestiva dal punto di vista ambientale”.

Il grande villaggio turistico, caratterizzato da quattro grandi strutture di accoglienza collegate fra loro, può offrire oltre 3.600 posti letto e ha un’ampissima dotazione di servizi di accoglienza, di ristorazione, di intrattenimento, di supporto logistico e funzionale oltre ad importanti infrastrutture sportive utilizzabili per l’allenamento dei numerosi atleti. Intanto, le attività del Comitato organizzatore proseguono su più fronti.

A settembre riprenderà una fitta attività organizzativa con la competizione natatoria di gran fondo “Dominate the Water 2023”, con il grande evento velico “Sail GP” e con la tappa ciclistica finale della “Jonico-Adriatica race” da Conversano a Castellaneta.

