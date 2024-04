Virtus Francavilla, Laaribi: “Contro il Catania vittoria fondamentale”

FRANCAVILLA F.NA – Mohamed Laaribi, ospite di Antenna Sud nel corso di Passione Biancazzurra, ha parlato così del momento della Virtus Francavilla: “È una vittoria, quella con il Catania, che ci dà lo slancio per affrontare le ultime tre partite, con la speranza di affrontarle allo stesso modo. E allo stesso tempo restiamo attaccati a chi sta cercando la salvezza diretta. Remiamo tutti in un’unica direzione per arrivare alla salvezza. Noi siamo quelli visti domenica, lo abbiamo dimostrato anche in altre occasioni quando il risultato non è stato favorevole. Dobbiamo pensare partita dopo partita – conclude il centrocampista – non facciamo conti perché quando lo abbiamo fatto ci è andata male. Nove punti nelle ultime tre? Se siamo quelli che abbiamo dimostrato, è un obiettivo raggiungibile. Poi l’ultima parola spetta al campo”.

