Cerignola-Virtus Francavilla, diretta esclusiva in chiaro su Antenna Sud

Con ancora tre gare di regular season da giocare, nessuna delle due può permettersi ulteriori battute d’arresto. Il Cerignola lotta per conquistare l’ultimo posto disponibile per i playoff, così come la Virtus Francavilla non può più perdere terreno da chi la precede in classifica. E un pareggio potrebbe non accontentare nessuno.

Ecco perché Antenna Sud ha deciso di trasmettere in esclusiva, in chiaro, la sfida del Monterisi tra Cerignola e Virtus Francavilla, valida per la 36a Giornata del Girone C della Serie C.

L’appuntamento è per le 20.45 di domenica 14 aprile sul canale 14 del digitale terrestre. La partita NON sarà trasmessa in streaming su antennasud.com e nemmeno sulla pagina Facebook ufficiale.

