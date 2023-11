Virtus Francavilla, la novità: contro il Brindisi con il trequartista

FRANCAVILLA F.NA – Un derby per svoltare, un derby per abbandonare i bassifondi della classifica e spegnere i malumori degli ultimi giorni che hanno portato anche al cambio di guida tecnica. La Virtus Francavilla guarda avanti, con la speranza di non fare ulteriori passi indietro. In città cresce l’attesa per una sfida, quella di lunedì sera contro il Brindisi, che conta anche più dell’orgoglio. Roberto Occhiuzzi lo ha percepito da subito, il nuovo allenatore biancazzurro sa l’inestimabile valore di una sfida che si disputerà per la prima volta in un campionato professionistico.

Bocche cucite, ma filtra un clima sereno nel quale Gavazzi e compagni stanno provando a rigenerarsi soprattutto da un punto di vista mentale. Dopo un approccio conoscitivo, Occhiuzzi ha già sperimentato i primi aspetti tattici: il 3-4-1-2, modulo al quale l’allenatore calabrese vorrebbe arrivare in pianta stabile, potrebbe vedersi già lunedì, con Macca alle spalle delle punte: l’ex Entella, infatti, sembra il candidato principale per ricoprire quel ruolo che rappresenterebbe la variante rispetto al 3-5-2 di Villa. A centrocampo, invece, la novità potrebbe essere Fornito, visto che Izzillo e Di Marco difficilmente saranno della partita.

Nelle idee del tecnico, infine, c’è anche la volontà di recuperare quei calciatori che si sono visti meno fin qui: tra questi Enyan, diventato un oggetto misterioso dopo quel maledetto infortunio riscontrato due stagioni fa.

