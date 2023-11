Taranto: Prime indicazioni anti-Casertana

TARANTO – Antivigilia di Taranto-Casertana e prime indicazioni per Capuano relativamente all’undici titolare: il tecnico dovrebbe puntare sul fattore continuità anche perché, nella gara contro il Brindisi, la squadra è apparsa ben schierata e, soprattutto, concentrata. Sono diversi i ballottaggi, ma chi è sceso in campo sabato scorso dovrebbe spuntarla.

In difesa, il dubbio principale riguarda la zona sinistra del campo: Luciani è favorito su De Santis anche se quest’ultimo rimane una valida alternativa. In caso di scelta del minutaggio, a oggi ipotesi più remota, invece, il posto potrebbe essere ad appannaggio di Enrici. L’altro dubbio riguarda il partner di Calvano in mediana: Zonta, Romano e Fiorani scalpitano, ma a spuntarla dovrebbe essere l’ex Vicenza nonostante, di recente, sia apparso un po’ sottotono. In attacco, invece, l’artiglieria pesante: Cianci terminale offensivo affiancato sulla destra da Kanoute e sulla sinistra da uno tra Orlando e Fabbro con il primo, autore dell’assist decisivo sabato scorso, ancora favorito. Assente Bifulco che sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica.

