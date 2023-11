Foggia, Garattoni: “Dobbiamo limare alcuni dettagli”

FOGGIA – Il difensore e capitano del Foggia, Alessandro Garattoni, commenta ai nostri microfoni la sconfitta interna contro il Latina: “La prestazione c’è stata, al di là del risultato. Dobbiamo essere più cattivi, la sconfitta dà fastidio ma per evitarla serve limare alcuni dettagli che in questa categoria fanno la differenza. Non dobbiamo attaccarci alle assenze, oggi hanno giocato calciatori validi”.

Cudini è tornato al 3-5-2 dopo aver utilizzato la difesa a quattro contro il Messina. Questo il parere di Garattoni: “Con il centrocampo a cinque riusciamo ad essere più compatti, in settimana seguiamo comunque il mister ed ascoltiamo tutto ciò che ci dice. L’assetto tattico vale fino ad un certo punto, l’importante è scendere in campo con la voglia di dimostrare”.

I satanelli devono ripartire, sullo sfondo c’è la difficile trasferta di Caserta: “Bisogna rimboccarsi le maniche e ragionare su errori personali e di squadra, serve più cattiverie. La differenza tra vittoria e sconfitta in Serie C, a mio avviso, è tutta nei piccoli dettagli”.

Tounkara continua a vivere un momento difficile vista l’espulsione ed i rinnovati fischi del pubblico rossonero al suo indirizzo. Il parere di capitan Garattoni: “Vive un momento complicato, ma credo sia solo questo. Noi lo vediamo ogni giorno e si allena bene, quella di oggi non è stata un’espulsione volontaria, era già ammonito e sono situazioni che possono capitare. Sicuramente si riprenderà e tornerà a darci una mano”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp