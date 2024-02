Virtus Francavilla, il 26 l’inaugurazione della tribuna: immagini e dettagli

FRANCAVILLA F.NA – “L’attesa del piacere è essa stessa il piacere”. Ma la celebre citazione del tedesco Lessig, non vale per i tifosi della Virtus Francavilla, che il vero piacere presto lo scopriranno salendo i gradoni della nuova tribuna centrale coperta. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 26 febbraio, quando alla Nuovarredo Arena si terrà l’inaugurazione del nuovo e modernissimo settore costruito negli ultimi sei mesi, sotto gli occhi anche del presidente della Lega Pro Matteo Marani. E già martedì 20, quando nell’ex Giovanni Paolo II si recherà la Commissione di vigilanza pubblico spettacolo, arriverà il via libera.

Un settore, la nuova tribuna, quasi da Serie A. Una visione spettacolare, seggiolini biancazzurri, che formano anche la scritta VFC, nella parte centrale sedute in pelle per coloro che acquisteranno i “posti vip”. Una postazione ad hoc per le riprese televisive che permetterà la visione della gara senza angoli ciechi, sette sky box dotati di divanetto, sedie, una tv per vedere in tempo reale le immagini, l’area hospitality. E poi, ovviamente, lo sky box riservato al presidente Magrì con ufficio personale e quello per i dirigenti ospiti.

Non solo: all’entrata i tifosi troveranno la biglietteria, lo store ufficiale della società, gli uffici del club. E poi un servizio igienico totalmente rinnovato, con i lavori praticamente in dirittura d’arrivo. Lo aveva promesso il presidente Magrì, dicendo che la Nuovarredo Arena sarebbe diventata un piccolo gioiellino: detto, fatto. E il 26 uno dei sogni sportivi della città, diventerà realtà. Ecco perché l’attesa del piacere non sempre è essa stessa il piacere.

