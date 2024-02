Monopoli, la gestione del risultato adesso è un problema

Una squadra che mostra tutte le sue lacune quando si tratta di tenere il risultato. Uno dei problemi che sta mostrando il Monopoli delle ultime giornate è proprio quello della gestione della partita, molte volte persa dalle mani quando sembrava essersi messa bene. I biancoverdi, nella gestione Taurino, possono recriminare per almeno sei punti persi in questo modo: sei punti che avrebbero portato la squadra fuori dai playout. Nella prima della gestione Taurino la sconfitta è arrivata a 7’ dalla fine: il Monopoli aveva ripreso la Casertana grazie ad un gol di Cristallo che aveva pareggiato Casoli ma è stato punito da Curcio all’83’. Stessa sorte con il Monterosi: pareggio di Borello dopo il vantaggio dei laziali e gol di Verde del 2-1 ad infliggere la seconda sconfitta di fila. Dopo il successo contro il Potenza e il pari in rimonta di Catania la musica sembrava cambiata ma purtroppo non è stato così. Sconfitta immeritata in casa contro l’Avellino e rimonta subita dalla Juve Stabia, anche a causa dell’espulsione di Hamlili che ha lasciato il Monopoli in 10 sul punteggio di 1-0. 1-3 finale e testa alla trasferta di Foggia dove i biancoverdi, sul 2-2 al 62’ e con 28 minuti ancora da giocare sono riusciti a perdere la partita con l’uomo in più. Spunti di discussione e punti su cui intervenire a brevissimo termine. Domenica al Veneziani contro il Latina è quasi ultima spiaggia.

