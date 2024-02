Eccellenza: Riscritta la classifica del girone B

Ostuni ufficialmente estromesso dal campionato di Eccellenza a seguito della quarta rinuncia: riscritta, quindi, la classifica del girone B che vede ora il Racale agguantare la terza posizione e il Massafra scivolare al quinto posto. Capitolo calcio giocato. I riflettori del ventesimo turno sono tutti accesi su Ugento-Manduria, sfida che mette in palio la prima posizione anche se i giallorossi di Oliva si presentano all’appuntamento con un rassicurante +4 sui messapici di Salvadore, reduci dall’ottimo pareggio ottenuto in Coppa in casa della Sarnese. La partita verrà trasmessa in streaming sul sito di Antenna Sud, sezione Antenna Sud Sport 2.

Nel girone A, tenta la fuga il Bisceglie. La capolista sarà di scena sul campo del Polimnia: vincere significherebbe allungare o sull’Unione Calcio oppure sul Molfetta, se non su entrambe in caso di pareggio, considerando che le due formazioni saranno avversarie. La partita del Di Liddo sarà visibile in streaming su Antenna Sud Sport 3. Partita agevole per il Canosa che continua a sognare i playoff: per gli uomini di Zinfollino trasferta sul campo del San Severo ultimo della classe.

