Virtus Francavilla, Ginestra: “Vedo già una squadra intensa e cattiva”

Dopo l’allenamento tenutosi in mattinata, sullo stesso terreno di gioco su cui si giocherà questo pomeriggio alle 19.30 il test amichevole con l’Anaune Val di Non, mister Ciro Ginestra ha parlato ai nostri microfoni, tracciando un primissimo bilancio sul ritiro della Virtus Francavilla: “Sono molto soddisfatto, la squadra sta lavorando intensamente. Sta creandosi un gran bel gruppo, i ragazzi stanno dimostrando disponibilità ed è una cosa molto importante e non scontata. Vedo già la cattiveria agonistica e l’intensità che questa categoria pretende. È una squadra completamente nuova, che si sta conoscendo da poco più di due settimane, ma posso già dirmi contento di ciò che sto vedendo. Nel allenamento congiunto di questa sera proveremo a consolidare ciò che abbiamo provato in questi giorni. Voglio vedere però una crescita individuale da parte dei giocatori, con la consapevolezza che sono reduci da giorni intensi e da carichi di lavoro notevoli. Sarà sicuramente l’occasione giusta per vedere all’opera chi ha giocato meno a Senigallia. Vediamo di capire a che punto siamo”.



L’allenamento congiunto con l’Anaune Val di Non verrà trasmesso in diretta alle 19.30 su Teleregione (canale 77) ed in streaming su teleregionecolor.com

