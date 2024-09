Virtus Francavilla, Ginestra: “Sono molto soddisfatto. Sosa e Taurino out? Vi spiego”

Al termine del match di Coppa Italia Serie D vinto dalla Virtus Francavilla per 5-1 in casa del Francavilla in Sinni, il tecnico dei biancazzurri Ciro Ginestra ha commentato così il successo in trasferta dei suoi ragazzi: “Sono molto soddisfatto. Non era facile venire qui e sfiderare questo tipo di prestazione. L’atteggiamento è stato giusto, abbiamo capito che aggredendoli sarebbero andati in difficoltà. Complimenti ai ragazzi, soprattutto a chi non credeva di giocare ed invece lo ha fatto ed anche molto bene. Chi viene chiamato in causa deve sempre rispondere così. Sosa e Taurino? Sono alle prese con un leggero affaticamento, rischiarli sarebbe stato inutile”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author