L’autogol di Zinetti vanifica gli sforzi dell’Unione, 1-1 nel derby di Bisceglie

Zinetti tradisce involontariamente i suoi proprio mentre assaporavano il dolce gusto di vincere il derby, il muro dell’Unione Calcio crolla ad un minuto dal novantesimo evitando al Bisceglie padrone di casa un altro pesante k.o. È 1-1 nella stracittadina disputata sul neutro di San Ferdinando di Puglia.

La prima palla gol coincide con il vantaggio ospite, al 16′ l’imbucata di Farinola premia Amoroso che supera Tarolli e sblocca il derby. Avvio contratto del Bisceglie che alza la testa soltanto al 27′ con la botta di Scimia, parata plastica di Lullo. Torna a ringhiare dopo meno di due minuti l’Unione, al 29′ Amoroso lascia scorrere il traversone di Farinola, Binetti centra il legno.

Le occasioni fioccano una dopo l’altra, al 31′ Aceto manda clamorosamente alto da due passi. Il difensore è ancora pericoloso al 43′, piazzato di Esposito per il suo colpo di testa, fortunosa deviazione di Adrian sulla traversa. Pesante ingenuità di Di Pierro al 46′, brutto intervento su Kone e doppio giallo, Unione Calcio in dieci poco prima del duplice fischio.

Al 56′ sale in cattedra Vittorio Esposito che disegna una parabola quasi perfetta, quasi perché termina di un soffio a lato. Gli ospiti gestiscono nonostante l’inferiorità numerica ma devono correre qualche rischio, come al 72′ quando Esposito supera tre avversari prima di trovare un impeccabile Lullo.

La stanchezza prevale e il Bisceglie alza i giri, all’88’ le prove generali del gol, Carlucci arretrato per Quitadamo che spara alto e si dispera. 89′, crolla il muro azzurro, azione avvolgente, il traversone teso di Quitadamo impatta su Zinetti e vale il definitivo 1-1. L’assedio nerazzurro stellato nei sette minuti di recupero non basta, il derby termina in parità, primo punto in campionato per entrambe le biscegliesi.

BISCEGLIE-UNIONE CALCIO BISCEGLIE 1-1

Bisceglie (4-3-1-2): Tarolli; Cutrignelli, Manè, Aceto (85′ Mangialardi), Polichetti (64′ Carlucci); Perestrello (64′ Amarildo), Stefanini, Scimia (55′ Quitadamo); Esposito; Pesenti (77′ Ferracci), Kone. All. Scaringella.

Unione Calcio Bisceglie (4-4-2): Lullo; Di Pierro, Ngom, Adrian, Farinola; Ziani (44′ Andriano), De Blasio (34′ Soldani), Binetti, Zinetti; Dell’Olio (74′ Cirulli), Amoroso (94′ Pelosi). All. Monopoli.

Arbitro: Caldarulo di Bari.

Marcatori: 16′ Amoroso (U), 89′ Aut. Zinetti (B).

Ammoniti: De Blasio (U), Di Pierro x2 (U), Esposito (B), Binetti (U), Dell’Olio (U), Andriano (U), Lullo (U). Espulso: 46′ Di Pierro (U).

