Manita della Virtus al Fittipaldi: termina 1-5 la sfida fra Francavilla

Manita della Virtus Francavilla in Basilicata, che batte 5-1 il Francavilla in Sinni a domicilio e strappa il pass per il secondo turno di Coppa.

Mister Nolè opta per lo stesso undici visto contro il Pompei domenica scorsa. Mister Ginestra invece deve fare a meno di Sosa e Taurino per dei piccoli acciacchi fisici. Al loro posto ci sono Gjonaj e Diop nel tridente.

Passano tre minuti e ci provano gli ospiti con Diop, ma la zampata del classe 2005 viene respinta da Prisco.

Al 12’ rispondono i padroni di casa, ma sulla conclusione di Romano risponde presente Bertini.

Al 28’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Russo di testa conclude al lato.

La Virtus sblocca la contesa al 31’ con Gjonaj: torre di Diop per Pinto, che serve l’assist dello 0-1 all’ex Casarano e Nardò. Tocca quanto basta Gjonaj per insaccare alle spalle del portiere avversario.

Da qui in poi, le prove generali per il raddoppio biancazzurro. Al 36’ ancora Pinto serve Marconato che con il sinistro spara alto sopra la traversa.

Al 40’ Pinto, in caduta, servito dalla corsia mancina riscontra lo stesso esito del compagno.

Passano pochi secondi e Gjonaj dalla distanza stampa il pallone sulla traversa, dopo una deviazione.

Il Francavilla in Sinni costruisce dal basso, ma corre qualche rischio: al 44’ infatti Prisco regala un cioccolatino da scartare a Mbaye, che a porta sguarnita realizza il più facile dei 2-0.

Nell’ultima azione dei tre di recupero ci prova Bastianelli con una rovesciata, la palla scheggia il palo e si spegne sul fondo.

Si va negli spogliatoi sul parziale di 2-0 in favore degli imperiali, che dilagheranno poi nella ripresa.

Passano 20 secondi dall’inizio del secondo tempo e Bonavolontà con un destro centrale ma violento riesce a realizzare la rete del 3-0.

Al 57’ uno dei migliori in campo tra le fila dei lucani, ossia Gentile, si rende protagonista del più assurdo degli autogol ed inganna, praticamente da centrocampo, il suo portiere: è il la rete 4-0.

Passano due minuti la Virtus realizza il gol del 5-0 sugli sviluppi di un contropiede condotto da due ex Casarano: Diop e Gjonaj. A toccare per ultimo oltre la linea di porta è il classe 2005 che mette in ghiaccio la contesa.

Al 26’ De Luca va vicino al gol del possibile 6-0 direttamente su calcio di punizione, ma la sesta ed ultima marcatura di giornata viene realizzata dai padroni di casa del Francavilla in Sinni, che accorciano le distanze con Pellegrini, sugli sviluppi di un corner.

Termina dunque 1-5 la contesa tra i due Francavilla al Fittipaldi, con la Virtus che arriva al debutto in campionato forte di due vittorie su due in Coppa.

