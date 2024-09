Coppa Italia D: Matera sbanca Fasano con un poker

Un Matera cinico e concreto dilaga nel primo tempo e supera il Fasano nel Primo Turno della Coppa Italia di Serie D: al Vito Curlo la squadra di Ciullo vince per 4-0 in scioltezza sugli uomini di mister Iannini.

Tre delle quattro reti giungono nella prima frazione di gioco: al 5’ direttamente dagli sviluppi del calcio d’angolo, Sicurella supera Lombardo con una traiettoria beffarda e porta in vantaggio i lucani. La reazione del Fasano dopo tre giri d’orologio con un cross di Ballatore per il tacco di Losavio, ma Carotenuto risponde presente ed evita il gol. Matera pericoloso al 10’ con Sicurella che, dal limite, chiama all’intervento Lombardo: il portiere devia sul palo e manda in angolo.

Al 16’ il raddoppio degli ospiti: l’azione nasce da una punizione in zona offensiva del Fasano battuta da Murgia, la palla sbatte sul giocatore del Fasane finisce tra i piedi di Bello. L’esterno, dopo essere ripartito in velocità, supera un uomo e mette al centro per Pirola che, tutto solo, batte Lombardo.

Al 18’ il Fasano sfiora la rete dell’1-2 con un colpo di testa di Ganci su corner battuto da Murgia, palla sul palo. Ma il Matera trova il tris al 24’: palla rubata da Sicurella che si invola sulla sinistra, assist vincente per Burzio che a porta vuota mette a segno il gol dello 0-3.

Il Fasano, però, non è fortunato perché al 37’ colpisce la traversa con il colpo di testa di Bolzicco e al 46’ il nuovo legno con la conclusione di capitan Ganci. Nella ripresa i lucani chiudono i conti al 14’ con Napolitano: il calciatore raccoglie l’assist di Burzio e calcia una prima volta venendo murato dal difensore fasanese, poi supera Lombardo e trova il poker.

Al 33’ della ripresa il Fasano prova a trovare il gol della bandiera con una punizione di Murgia, ma Carotenuto si supera e mantiene la porta inviolata: finisce 0-4 per il Matera che ottiene il passaggio del turno e potrà concentrarsi nel migliore dei modi al derby col Francavilla. Fasano, invece, da rivedere in vista dell’esordio in campionato contro la Fidelis Andria.

