Virtus Francavilla, Ginestra ancora a rischio: domani la decisione

FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla non ha ancora sciolto le riserve sul futuro della propria guida tecnica. È stato un lunedì di confronti, riflessioni e valutazioni, che si protrarranno anche nelle prossime ore. La posizione di Ciro Ginestra, dopo il ko di Nocera, resta in bilico: il presidente Antonio Magrì, infatti, ha preso un’altra giornata di tempo per valutare ogni aspetto dell’eventuale ribaltone, verificando pro e contro di quello che sarebbe a tutti gli effetti uno scossone. Annullata anche la ripresa degli allenamenti inizialmente prevista a due giorni dallo scontro diretto perso contro i rossoneri: potrebbe essere un segnale, ma non per forza.

Non è a rischio, invece, la figura del direttore sportivo Francesco Montervino, che nei colloqui con il numero uno biancazzurro ha stilato anche il piano rafforzamento della rosa per intervenire con ulteriori innesti mirati. Ore decisive per il presente e il futuro della Virtus Francavilla, la posizione di Ginestra rimane ancora un enigma.

