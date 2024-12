Trapani, Antonini furioso: ‘Sistemi truccati, arbitraggi scandalosi’

Dopo la sconfitta contro il Benevento, il presidente del Trapani, Valerio Antonini, ha espresso tutta la sua indignazione nei confronti della direzione arbitrale, rilasciando dichiarazioni forti e polemiche contro un sistema che ha definito “truccato”.

Antonini attacca: “Abbiamo giocato contro Avellino, Catania e Benevento e ci sono stati assegnati tre rigori contro. Ci sarà un motivo… Questa partita è stata viziata. Mi dispiace, possono deferirmi, facciano pure. Questa è un’organizzazione di intoccabili. Non capiscono che, senza i presidenti che investono, non ci sarebbero squadre e campionati. Gli arbitri, con certi comportamenti, creano danni patrimoniali enormi. L’arbitro di stasera ha causato un danno enorme, ma chi ne paga le conseguenze?”

Il presidente non si è fermato qui, puntando il dito contro l’assenza del VAR in Serie C: “Se il presidente Marani non insiste per introdurre il VAR in Serie C, continueremo ad assistere a campionati truccati. In Serie A il VAR c’è, in Serie C no, e devi sperare che arrivi un arbitro capace di gestire una partita. Fino ad ora abbiamo visto cose allucinanti: arbitraggi scandalosi e atteggiamenti provocatori. Stasera, da bordo campo, ho percepito l’atteggiamento provocatorio dell’arbitro. Bisogna arbitrare con rispetto per il calcio.”

Antonini ha poi ribadito la necessità di garantire una maggiore equità nelle gare: “Per l’ennesima volta siamo vittime di un arbitraggio scandaloso. Marani deve capire che è fondamentale garantire risultati che riflettano ciò che succede in campo e non decisioni arbitrali discutibili come quelle di oggi.”

Un vero grido di battaglia quello del presidente del Trapani, che accende il dibattito sull’urgenza di riforme nel sistema arbitrale della Serie C.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author