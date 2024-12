Fidelis Andria, la vetta è realtà

ANDRIA – Nove vittorie e un pareggio in 10 partite di campionato, squadra presa al terzultimo posto e portata al primo con una rimonta rabbiosa da 28 punti totali. Giuseppe Scaringella trascina la Fidelis Andria in vetta al girone H di Serie D. L’1-0 del Degli Ulivi condanna il Casarano alla prima sconfitta stagionale e soprattutto alla perdita del primato. Il gol di Imputato suggella una prestazione collettiva che vale gli applausi del pubblico federiciano.

Domenica la prova di maturità in casa di un Martina altrettanto inarrestabile. Sette vittorie consecutive per la squadra di Pizzulli, dieci contando la Coppa Italia, quarto posto in classifica e una candidatura sempre più solida ai piani alti. La Fidelis Andria, se vuole mantenere la vetta, dovrà sfoderare il colpo da campione al Tursi.

