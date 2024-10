Virtus Francavilla, da Casarano con certezze in più e l’allarme difesa

Se è vero, come ha rimarcato Ciro Ginestra, che la trasferta di Casarano lascia in casa Virtus Francavilla la consapevolezza di avere una squadra forte e che fino all’ultimo reciterà un ruolo da protagonista nel girone H di Serie D, per il tecnico biancazzurro arrivano sensazioni contrastanti a livello di singoli. E in particolare, in vista del derby con il Brindisi in programma domenica pomeriggio alla Nuovarredo Arena, il riferimento va agli acciacchi muscolari dei due leader di difesa e spogliatoio, Allegrini e Lanzolla. Il primo, che dovrebbe essersi fermato in tempo e che da un paio di settimane convive con un leggero fastidio, resta in forte dubbio; Lanzolla, invece, sarà costretto ad alzare bandiera bianca per il confronto con il suo ex tecnico Ragno. E potrebbero essere due assenze pesantissime, quelle di capitano e vicecapitano. Le note liete, invece, si riferiscono a Errico e Cevers. Il difensore ha fatto il suo esordio in campionato probabilmente nella gara più complicata di questo inizio di stagione: non era semplice subentrare e farsi trovare pronto, lui e De Nova contro Saraniti prima e Malcore poi si sono ben comportati mettendo in luce quelle garanzie di cui Ginestra ha sempre saputo l’importanza. E poi il portiere lettone classe 2005 vera star della sfida del Capozza, con almeno tre interventi da fuoriclasse: ha sfruttato le sue chance con l’infortunio di Bertini ed è diventato il padrone assoluto della porta biancazzurra.

