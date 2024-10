Barletta col brivido: decide Belladonna contro il Bisceglie

Vittoria con il brivido per il Barletta contro un Bisceglie mai domo: 0-1 il finale al “Diomede” di Bari, decide una rete di Belladonna. Nerazzurri in dieci per l’espulsione di Aceto, ma vicini al pareggio nel finale.

Barletta che comincia con il piede piantato sull’acceleratore: prima è il tiro cross di Belladonna a spegnersi sul fondo, poi è il mancino di Strambelli a stamparsi sulla traversa con Baietti ormai fuori causa. Biancorossi in controllo. Al 13’ è Mariani a provarci dal limite, palla a centimetri dal bersaglio più grande. Passano sei minuti e il Bisceglie recrimina per un calcio di rigore: contatto in area tra Parisi e Palazzo. Gambe che si incrociano, l’arbitro lascia correre. Al 23’ gli ospiti passano in vantaggio: calcio di punizione radente di Strambelli sporcato da Visani, Belladonna a pochi passi da Baietti trova il tap-in vincente per lo 0-1. Il Bisceglie si fa vedere al 27’, con Palazzo che da posizione defilata mette nel mirino il palo lontano: Staropoli si allunga ed evita il peggio. I nerazzurri alzano i giri del motore e poco dopo la mezz’ora tornano a colpire con Carullo su calcio di punizione, Staropoli in qualche modo evita il peggio. Squadre negli spogliatoi con il Barletta avanti nel punteggio.

Nella ripresa, pronti via ed è il Bisceglie a rompere il ghiaccio. È ancora Staropoli ad abbassare la saracinesca su Stefanini. Al 62’ i padroni di casa restano in dieci: intervento a gambe unite di Aceto su Parisi, rosso per il centrocampista nerazzurro. Nonostante l’inferiorità numerica, finale in affanno per il Barletta che al 78’ prova a scuotersi con Strambelli: mancino dal limite fuori misura. Nel finale Bisceglie che sfiora a più riprese il pareggio. Al 91’, dopo il palo di La Torre, Staropoli indossa tuta e mantello prima su Mercurio e successivamente sulla rovesciata di La Torre. Barletta che prova ad alleggerire la pressione, ma un rimpallo rischia di compromettere il risultato. Staropoli si supera anche in questa circostanza. Partita finita? Non proprio. C’è ancora tempo per l’incornata di Stefanini, Staropoli risponde presente. È l’ultima occasione di una gara folle: il Barletta porta a casa la vittoria, Bisceglie che ai punti avrebbe meritato sicuramente di più.

