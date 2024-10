Gallipoli spietato al “Coppi” di Ruvo, 1-3 al Corato

Un Gallipoli cinico e spietato che non vuol sentir ragioni al “Coppi” di Ruvo, nulla da fare per il Corato, battuto 3-1 dai salentini tra le mura amiche.

Gara vivace per tutto l’arco dei novanta minuti, primo spunto già dopo meno di novanta secondi, quando Mariano impegna Lacirignola in due tempi. Il Gallipoli prende subito in mano il match, all’11’ ancora Mariano intercetta il cross di Scialpi, sfera che attraversa l’area piccola. 18’, la supremazia giallorossa si tramuta in gol: funziona l’asse Mariano-Perchaud, il francese si destreggia tra le maglie neroverdi e da grande attaccante sblocca il risultato. Segue una fase di stallo, scintille nel finale di frazione: al 41’ Trinchera tutto solo manda alto, due minuti dopo botta tesa di Scialpi di un soffio a lato; ci prova anche il Corato, al 44’ Ingredda ha il merito di tener vivo un pallone destinato al fondo, il riflesso con i piedi di Centonze manda i salentini avanti di uno all’intervallo.

Ripresa ancor più vibrante, sin dalle prime battute. Al 51’ brivido per gli ospiti, conclusione non irresistibile di Sidibe che coglie di sorpresa Centonze, salvato dal palo. Gol sbagliato, gol subito: al 54’ Scialpi fa partire il destro dalla sua mattonella, Lacirignola tradito e spiazzato dal suo muro. Il Corato prova a scalare la montagna, 58’, Gueye sguscia tra le maglie bianche e manda a rete Sidibe, tutto riaperto, ma soltanto per poco. Al 77’ i neroverdi subiscono il colpo del k.o. nel loro momento migliore, Cardamone da subentrato inventa il gol della settimana, palla nel sette, 3-1 e giochi chiusi. Nel finale l’orgoglio coratino è tutto nel tentativo di Sidibe che all’87’ chiama Centonze ad un intervento utile a sigillare la seconda vittoria consecutiva di Epifani sulla panchina del Gallipoli quarto in classifica, Corato ancora sconfitto in casa e terzultimo in zona retrocessione.

COR 1-3 GAL

Corato (4-3-1-2): Lacirignola; Ivanov, (75′ Mastrapasqua), D’Alba, Dispoto, Colaci; Frappampina (78′ Suriano), Fanelli, Dargenio (46′ G. Caradonna); F. Caradonna (46′ Gueye); Ingredda, Sidibe. All. Doudou.

Gallipoli (3-5-2): Centonze; Trinchera (66′ Cardamone), Benvenga, Cardinale; Sansò (49′ De Vito), D’Ettorre, Scialpi, Tarantino, Avantaggiato (70′ Della Rocca); Perchaud (68′ Caputo), Mariano. All. Epifani.

Arbitro: Cazacu di Albenga.

Marcatori: 18′ Perchaud (G), 54′ Scialpi (G), 58′ Sidibe (C), 77′ Cardamone (G).

Ammoniti: Doudou (C), Avantaggiato (G), F. Caradonna (C), Epifani (G), G. Caradonna (C), Frappampina (C), Della Rocca (G), Fanelli (C).

Angoli: 4-8

